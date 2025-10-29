La partita peggiore! Atalanta-Milan 1-1 | attaccanti orrendi e troppi assenti

Atalanta-Milan 1-1, un pareggio che ci va benissimo. Prestazione orrenda, ma causata dalle troppe assenze. Ecco il commento nel video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La partita peggiore! Atalanta-Milan 1-1: attaccanti orrendi e troppi assenti

Approfondisci con queste news

Esonero immediato, adesso, ora La partita peggiore che abbia mai visto della storia della Juventus. Una vergogna infinita - X Vai su X

Giornale di Sicilia: “Inzaghi: «Guai a sottovalutarli, serve una partita perfetta»”: «È l’avversario peggiore che ci potesse capitare, hanno avuto qualche difficoltàma sono forti. Sfida complicata, speriamo di essere all’altezza» http://mgol.it/TNt3H0 - facebook.com Vai su Facebook

CALCIO D'INIZIO! Comincia Atalanta-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:49 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it

Atalanta-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Ricci porta subito in vantaggio i rossoneri - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

Atalanta-Milan, Juric: «Non c'è stata partita, siamo stati il triplo di loro e meritavamo la vittoria» - «Oggi l'Atalanta è stata il triplo del Milan, non c'è stata partita, abbiamo dominato in un lungo e in largo, eravamo l'unica squadra che meritava di vincere. Si legge su bergamo.corriere.it