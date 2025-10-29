La parte mancante del Risanamento 40 aree da censire e 290mila metri quadri ancora occupati dalle baracche
Le baracche sono l'emblema di ciò che da provvisorio si trasforma in definitivo. Da alloggi emergenziali dopo il disastroso terremoto del secolo scorso a veri e propri quartieri senza servizi e opere essenziali, cresciuti a dismisura e senza regole fino a pochi decenni fa. Perché chi pensa che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
