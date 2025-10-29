Siamo esperti nel guardare ciò che accade, lo raccontiamo con una certa dovizia di particolari, almeno quello che ci interessa di raccontare; siamo iperconnessi ed abbiamo accesso a molteplici informazioni in tempo reale, la tecnica ci ha resi capaci di analizzare le particelle più piccole di ciò che esiste sulla Terra e ci ha portato sulla Luna, su Marte, ma sempre di più ci accorgiamo che manchiamo di intelligenza per capire ciò che si muove e si va trasformando. Come cambia la nostra umanità tra le pieghe di quel che accade, il nostro essere e restare uomini e donne? Chi siamo diventati e stiamo diventando, senza neppure accorgercene, un passo alla volta, senza dare troppo peso, senza che sia troppo percettibile quel cambiamento che poi ci fa ritrovare davanti alla fatidica affermazione: “non pensavo che sarei diventato questa persona, non pensavo saremmo stati capaci di arrivare a tanto, non pensavo l’umanità fosse capace di tale disumanità e devastazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La pace e quella sonnolenza morale che impedisce di provare compassione