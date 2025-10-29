L’ IDF ha condotto nuovi attacchi aerei sulla Striscia di Gaza; secondo chi gestisce gli ospedali del territorio, i bombardamenti hanno provocato la morte di almeno trentatré persone, ma molte altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Israele sostiene di aver reagito a quelle che ha definito come violazioni del cessate il fuoco -in vigore dal 10 ottobre- da parte di Hamas. Israel Katz, ministro della Difesa israeliano, ha accusato l’organizzazione militare di aver aggredito dei soldati a Rafah: alcuni cecchini avrebbero aperto il fuoco su di loro, aiutati da missili anticarro, ma senza ferire nessuno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La pace c’è (?), ma non si vede: Israele attacca di nuovo la Striscia di Gaza