La pace c’è ? ma non si vede | Israele attacca di nuovo la Striscia di Gaza
L’ IDF ha condotto nuovi attacchi aerei sulla Striscia di Gaza; secondo chi gestisce gli ospedali del territorio, i bombardamenti hanno provocato la morte di almeno trentatré persone, ma molte altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Israele sostiene di aver reagito a quelle che ha definito come violazioni del cessate il fuoco -in vigore dal 10 ottobre- da parte di Hamas. Israel Katz, ministro della Difesa israeliano, ha accusato l’organizzazione militare di aver aggredito dei soldati a Rafah: alcuni cecchini avrebbero aperto il fuoco su di loro, aiutati da missili anticarro, ma senza ferire nessuno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondisci con queste news
Putin testa i missili e Trump si arrabbia, Zelensky vede una pace “come a Gaza” Le sanzioni Usa contro il petrolio russo hanno colpito due colossi di Mosca: Lukoil e Rosneft. Ma se Donald vuole ottenere qualcosa sul fronte di Kyiv dovrà fare delle concessioni - facebook.com Vai su Facebook
Vance a Netanyahu: "La pace a Gaza reggerà". Ma Israele vuole la Cisgiordania - Vance ha incontrato a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e ha affermato di essere ... Come scrive iltempo.it
“Nessuna pace finché Israele persegue il suo progetto coloniale in Palestina”: parla l’analista Tariq Dana - Per Tariq Dana, docente al Doha Institute, non potrà esserci pace finché resterà in piedi il progetto coloniale israeliano in Palestina ... Scrive fanpage.it
Israele-Hamas: la pace fa bene anche alle imprese italiane - Sheikh, un ruolo fondamentale nel processo di pace tra Israele e Hamas sarà giocato ... Segnala ipsoa.it