La One UI 8.5 introdurrà una novità per il pannello Edge e una novità per la fotocamera

La One UI 8.5 continua a prendere forma: dai firmware trapelati, emergono altre due novità che Samsung sta mettendo a punto.

