La nuova Xbox il CEO di Microsoft non vede l’ora che venga rilasciata la prossima console

Satya Nadella non ha dubbi: il futuro di Xbox è ancora tutto da scrivere, e lui non vede l’ora che la prossima console venga rilasciata. Durante una recente intervista, il CEO di Microsoft ha ribadito la centralità della divisione gaming, sottolineando come la piattaforma Xbox continui a rappresentare una parte fondamentale della visione tecnologica dell’azienda, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi. Le vendite inferiori rispetto a PlayStation 5, la concorrenza di nuovi media e una strategia in continuo mutamento non hanno intaccato la convinzione del colosso di Redmond: Xbox è qui per restare. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - La nuova Xbox, il CEO di Microsoft non vede l’ora che venga rilasciata la prossima console

