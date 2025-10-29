La nuova fregata di Singapore | pochi uomini tanti droni integrati e l’Intelligenza artificiale a manovrarli

Il 21 ottobre scorso, i cantieri navali Benoi di ST Engineering, Singapore, hanno varato una nuova fregata che rappresenta la più moderna e grande mai costruita nella città-Stato asiatica. Il programma, denominato MRCV ( Multi-Role Combat Vessel ), prevede la costruzione di sei unità per rafforzare “la capacità di Singapore di salvaguardare le nostre linee di comunicazione marittime” e per contribuire “all’architettura di sicurezza regionale e agli sforzi internazionali per garantire che il nostro accesso al mare rimanga senza ostacoli”, come si può leggere in un comunicato stampa del ministero della Difesa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La nuova fregata di Singapore: pochi uomini, tanti droni integrati e l’Intelligenza artificiale a manovrarli

