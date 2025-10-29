La Nuova Audi Q3 conquista l’Anonima Calamai con Audi Quattrocar
Venerdì 24 ottobre, Quattrocar, dealer ufficiale Audi per Prato e Pistoia, ha organizzato un evento esclusivo per presentare la Nuova Audi Q3, l’ultima evoluzione del SUV compatto della Casa dei quattro anelli. L’appuntamento si è tenuto nella location d’eccezione dell’hangar dell’Anonima Calamai a Prato, uno spazio dal fascino industriale che ha saputo esaltare il design e l’anima contemporanea della nuova vettura. L’evento ha accolto oltre 200 ospiti tra clienti e partner, offrendo un’esperienza immersiva tra eleganza, innovazione e performance. La serata si è aperta con un welcome cocktail e un servizio di catering di alto livello, che hanno contribuito a creare un’atmosfera raffinata e conviviale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
