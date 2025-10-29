La Notte nel Cuore anticipazioni trentesima puntata di domenica 2 novembre 2025 | Cihan arrestato per il tentato omicidio di Tahsin
Nuovo scossone nella dizi turca di Canale 5. Nella trentesima puntata di La Notte nel Cuore, in onda domenica 2 novembre 2025 in prima serata, la scarcerazione di Hikmet e Nuh lascia subito spazio a un colpo di scena: Cihan finisce in cella con l'accusa di aver sparato a Tahsin. Proprio Tahsin, però, non crede alla colpevolezza del ragazzo e promette di arrivare alla verità. Indice. La Notte Nel Cuore, anticipazioni 2 novembre 2025 1×77 – Ritorni, annuncio di nozze e strappi in famiglia. 1×78 – La mossa di Tahsin, il ritiro della denuncia e l'amara accoglienza. 1×79 – Cihan in manette, Tahsin cerca la verità.
