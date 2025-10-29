La notte maledetta del Parsifal L’armatore | Ho fatto di tutto per salvare i miei compagni

"Li ho visti morire uno dopo l’altro, ora dopo ora.". Quelle immagini continueranno a perseguitare Giordano Rao Torres fino alla fine dei suoi giorni. Ma l’armatore del Parsifal non sarà sabato a Rimini, alla commemorazione per le vittime del naufragio a 30 anni dalla tragedia. Per scelta. "Troppo doloroso. Avevo suggerito al Comune di Rimini di celebrare soltanto una messa, per evitare di rivivere certi momenti". Rao Torres, oggi 83enne, all’epoca era un rampante avvocato e docente all’università di Milano. Ma la vela era più di una passione. E il Parsifal, "un gioiello della nautica", doveva essere la barca con cui compiere la grande impresa: la Transat des Alizes, la regata attraverso l’Atlantico da Casablanca a Guadalupa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

