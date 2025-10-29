La notte dei misteri a Città Sant’Angelo per un Halloween spaventoso

Ilpescara.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 ottobre, dalle 18 in poi, il centro storico di Città SantAngelo diventerà mostruoso. Arriva la nuova edizione de “La notte dei misteri”, con mostri e fantasmi tra le vie del borgo. Non mancheranno, però, musica, animazioni e gastronomia per tutti i gusti. Ci sarà il dj et in piazza e un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

