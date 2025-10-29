La notte dei misteri a Città Sant’Angelo per un Halloween spaventoso
Il 31 ottobre, dalle 18 in poi, il centro storico di Città Sant’Angelo diventerà mostruoso. Arriva la nuova edizione de “La notte dei misteri”, con mostri e fantasmi tra le vie del borgo. Non mancheranno, però, musica, animazioni e gastronomia per tutti i gusti. Ci sarà il dj et in piazza e un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'8 novembre sarà in edicola il Dylan Dog Color Fest #55, dal titolo "Cosa conosce la notte", con «tre misteri da risolvere per Dylan Dog, tre storie affilate come rasoi in cui l’unica certezza è l’incognito: solo la notte conosce le risposte». Le tre storie, racchiuse Vai su Facebook
Lanterni e misteri: la Notte Stregata al Castello di Malpaga - https://milanoevents.it/?p=115625 - X Vai su X
Misteri e piaceri della notte - Nella poesia, nella pittura, nell’arte, la notte sembra occasione di un’osservazione privilegiata di sé, il luogo di quella solitudine che, ripiegata sull’interiorità, dischiude la più intensa ... Segnala ilfoglio.it