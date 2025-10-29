La morte di James Senese è stata annunciata da Enzo Avitabile | Non bastano parole sei stato un esempio
La scomparsa di James Senese annunciata dall'amico di una vita Enzo Avitabile: "Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
#GioventùBruciata, nel suo 70° anniversario, fu distribuito dalla Warner Bros. Pictures nei cinema degli Stati Uniti il 27 ottobre 1955, quasi un mese dopo la morte di James Dean in un incidente stradale il 30 settembre 1955. In Foto #JamesDean, #NatalieWoo - facebook.com Vai su Facebook
Addio James Senese, le cause della morte del leggendario sassofonista di Pino Daniele - Addio a James Senese: il grande sassofonista, anima dei Napoli Centrale e compagno musicale di Pino Daniele, si è spento a 80 anni. Da libero.it
James Senese morto a 80 anni, addio all'anima del Neapolitan Power - Dopo settimane di lotta contro una gravissima polmonite, si è spento il musicista simbolo della musica napoletana e del Neapolitan Power. Segnala corriereadriatico.it
James Senese, morto a 80 anni: il mondo della musica napoletana perde una leggenda - James Senese, scomparso a 80 anni, lascia un segno indelebile nella musica napoletana. Scrive notizie.it