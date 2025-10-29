La morte di James Senese è stata annunciata da Enzo Avitabile | Non bastano parole sei stato un esempio

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di James Senese annunciata dall'amico di una vita Enzo Avitabile: "Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

morte james senese 232Addio James Senese, le cause della morte del leggendario sassofonista di Pino Daniele - Addio a James Senese: il grande sassofonista, anima dei Napoli Centrale e compagno musicale di Pino Daniele, si &#232; spento a 80 anni. Da libero.it

morte james senese 232James Senese morto a 80 anni, addio all'anima del Neapolitan Power - Dopo settimane di lotta contro una gravissima polmonite, si &#232; spento il musicista simbolo della musica napoletana e del Neapolitan Power. Segnala corriereadriatico.it

morte james senese 232James Senese, morto a 80 anni: il mondo della musica napoletana perde una leggenda - James Senese, scomparso a 80 anni, lascia un segno indelebile nella musica napoletana. Scrive notizie.it

