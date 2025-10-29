La morte a Vienna di Aurora Maniscalco riaperte le indagini

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Vienna riapre le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni trovata senza vita nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi, dopo una caduta dal terzo piano dell'appartamento che condivideva col fidanzato, Elio Bargione, nel cuore della capitale austriaca. Sui muri del palazzo, alcuni residenti hanno scritto: "Stop Femizide", stop femminicidio. Aurora si era trasferita a Vienna per lavoro. Era partita con una valigia piena di sogni. Da quella notte, però, la sua famiglia vive nell'attesa della verità. "Mia figlia aveva voglia di vivere, noi come famiglia non pensiamo proprio che lei volesse fare questo gesto", racconta il padre di Aurora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

la morte a vienna di aurora maniscalco riaperte le indagini

© Tgcom24.mediaset.it - La morte a Vienna di Aurora Maniscalco, riaperte le indagini

Approfondisci con queste news

morte vienna aurora maniscalcoAurora Maniscalco, riaperte a Vienne le indagini sulla morte della hostess palermitana - Le indagini riaperte a Vienna sul caso di Aurora Maniscalco, la hostess 24enne precipitata dal terzo piano. Riporta ilfattoquotidiano.it

morte vienna aurora maniscalcoVienna, riaperte le indagini sulla morte della hostess italiana Aurora Maniscalco - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vienna, riaperte le indagini sulla morte della hostess italiana Aurora Maniscalco ... Secondo tg24.sky.it

morte vienna aurora maniscalcoMorte di Aurora Maniscalco, riaperte le indagini sull’hostess italiana precipitata dal balcone a Vienna - La 24enne era con il fidanzato quando è precipitata dal terzo piano del palazzo. unita.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Morte Vienna Aurora Maniscalco