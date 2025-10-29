La morte a Vienna di Aurora Maniscalco riaperte le indagini
La procura di Vienna riapre le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni trovata senza vita nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi, dopo una caduta dal terzo piano dell'appartamento che condivideva col fidanzato, Elio Bargione, nel cuore della capitale austriaca. Sui muri del palazzo, alcuni residenti hanno scritto: "Stop Femizide", stop femminicidio. Aurora si era trasferita a Vienna per lavoro. Era partita con una valigia piena di sogni. Da quella notte, però, la sua famiglia vive nell'attesa della verità. "Mia figlia aveva voglia di vivere, noi come famiglia non pensiamo proprio che lei volesse fare questo gesto", racconta il padre di Aurora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
