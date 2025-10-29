La moglie del principe ereditario Al Hussein indossa una borsa personalizzata con il nome della figlia Iman ricamato in oro

L a principessa Rajwa di Giordania, moglie del principe ereditario Al Hussein, continua a dimostrare di avere un innato talento per lo stile. Ogni sua apparizione pubblica è un perfetto equilibrio tra raffinatezza contemporanea e radici culturali, grazie alla capacità di mescolare creazioni di designer locali, firme del mondo arabo e maison europee. Da quando è diventata madre della piccola Iman, nata nell’agosto 2024, Rajwa ha trovato un modo tenero e discreto per portare con sé la figlia anche durante gli impegni ufficiali: attraverso la moda. Gesti delicati, ma profondamente affettivi, che raccontano una maternità vissuta con grazia e orgoglio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La moglie del principe ereditario Al Hussein indossa una borsa personalizzata con il nome della figlia Iman ricamato in oro

Contenuti che potrebbero interessarti

Il principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson potrebbero lasciare la Royal Lodge, la villa da trenta stanze dove non pagano l'affitto da due anni. Ma solo se in cambio riceveranno due case alternative Vai su Facebook

Rajwa di Giordania, futura regina, è già una principessa di stile - N el panorama Royal internazionale, una nuova figura sta attirando l’attenzione di fotografi e fashion editor: Rajwa Al Hussein di Giordania, 31 anni, la giovane nuora della regina Rania, che ne ... Scrive iodonna.it

Macron e la moglie ricevono all'Eliseo il principe Hussein di Giordania - (LaPresse) Il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady Brigitte Macron hanno accolto all'Eliseo il principe ereditario giordano Al Hussein bin Abdullah e sua moglie, la principessa Rajwa Al ... video.corriere.it scrive

Rajwa di Giordania futura regina (anche) di stile: il viaggio in Europa - La principessa Rajwa di Giordania è in Europa con il principe ereditario Hussein e ha scelto look di grande effetto. Come scrive amica.it