La missione per la sostenibilità BrianzAcque a trazione ecologica Recupero record di fanghi e rifiuti

Perdite ridotte al 24,2%, quasi un quinto sotto la media nazionale, recupero record di rifiuti al 98,4% e dei fanghi di depurazione, al 100% cifra tonda. BrianzAcque presenta l’ottavo bilancio di sostenibilità, l’azienda del ciclo idrico misura il proprio impegno verso un modello di sviluppo circolare dal 2016. L’edizione 2024 registra però una particolarità, è il primo rendiconto che si rifà agli standard europei e di fatto anticipa la direttiva in materia. Il documento analizza infatti impatti, rischi e opportunità rilevanti in una logica estesa alla catena del valore e misura la quota di ricavi, investimenti e spese allineati ai sei obiettivi climatici dell’Unione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it