la minoranza celebra la liberazione del paese omaggio al sindaco partigiano giuseppe ferlini

In occasione della data simbolo della liberazione di Predappio dal nazifascismo, individuata dagli Alleati nel giorno 28 ottobre 1944 (in fatale coincidenza con l’anniversario della presa del potere del fascismo, che purtroppo continua ad essere celebrata da movimenti neofascisti, con liturgie inaccettabili e organizzazioni grottesche), i rappresentanti locali delle forze che si richiamano alla tradizione democratica e antifascista, riunite nella coalizione civica ‘ Predappio Futura ’, hanno ricordato l’anniversario, rendendo omaggio nel cimitero di San Cassiano a Giuseppe Ferlini, partigiano e sindaco della Liberazione": è questo il racconto degli esponenti di Predappio Futura, che rappresentano anche il gruppo (nella foto) di minoranza nel consiglio comunale del paese con la capogruppo Monica Fucchi e i consiglieri Nicoletta Valbonetti, segretaria locale del Pd, Gianni Flamigni ed Edoardo Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

