La messinscena di Hamas sulla salma che ha fatto infuriare Israele | il video riesplode la tensione

29 ott 2025

Sono stati identificati come appartenenti a Ofir Tzarfati i resti consegnati ieri da Hamas alla Croce Rossa Internazionale. Il giovane israeliano, di 27 anni, era stato rapito il 7 ottobre 2023 durante il Nova Festival e successivamente ucciso in prigionia. La notizia ha riacceso le tensioni tra Israele e Hamas, già alle prese con un fragile equilibrio negli scambi umanitari. Secondo quanto riferito dalle Forze di Difesa israeliane (IDF), i resti di Tzarfati erano già stati recuperati nel dicembre 2023, durante una delle prime operazioni militari nella Striscia di Gaza. Il nuovo “ritrovamento” sarebbe dunque, secondo fonti israeliane, una messa in scena orchestrata da Hamas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

