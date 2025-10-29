La merenda invernale dei contadini murgiani | storia e rinascita della cumbòste
Si chiama “cumbòste” nel dialetto d’alta Puglia ed è una conserva contadina sottolio oggi pronta ad entrare tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
