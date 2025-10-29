La Mens Sana premia Simone Pianigiani Il coach è ’Ambassador in the world’
Mentre la Mens Sana si allena (ha ripreso la preparazione ieri sera) in vista del derby di domenica contro la Virtus, la società ha deciso di istituire un riconoscimento per celebrare chi ha portato il nome del club biancoverde oltre i confini cittadini. Il premio, promosso da Mens Sana Basketball e SienaPost sarà assegnato ogni anno a personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella pallacanestro e contribuito a far crescere il prestigio della società. Il riconoscimento potrà andare ad atleti ed ex atleti che, dopo aver vestito la maglia della Mens Sana, hanno raggiunto importanti traguardi, allenatori capaci di trasmettere il valore della scuola mensanina e di portare avanti una tradizione vincente, dirigenti, organizzatori e figure di riferimento, protagonisti dietro le quinte della crescita del movimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo la vittoria casalinga contro il CUS Foggia, la Mens Sana Mesagne è pronta a tornare in campo per una trasferta ad alto coefficiente di difficoltà. Ad attendere i biancoverdi ci sarà la capolista Pallacanestro A9 Nardò, formazione ancora imbattuta in cam - facebook.com Vai su Facebook
La Mens Sana premia Simone Pianigiani. Il coach è ’Ambassador in the world’ - Mentre la Mens Sana si allena (ha ripreso la preparazione ieri sera) in vista del derby di domenica contro la ... Si legge su sport.quotidiano.net
Mens Sana, l’entusiasmo di Cerchiaro: "Sono troppo contento di essere qui" - Ultimo arrivato in ordine di tempo in casa Mens Sana, Simone Cerchiaro ha già esordito nel match di domenica contro l’Etrusca Basket San Miniato dimostrando subito le sue doti ed allungando le ... Riporta lanazione.it
Mens Sana alla scelta: "Ora definiamo il budget" - Serviranno ancora un po’ di giorni alla Mens Sana per scegliere il coach a cui affidare la scomoda eredità di Paolo Betti che ha lasciato la panchina biancoverde dopo un ottimo biennio. Scrive lanazione.it