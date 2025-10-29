Mentre la Mens Sana si allena (ha ripreso la preparazione ieri sera) in vista del derby di domenica contro la Virtus, la società ha deciso di istituire un riconoscimento per celebrare chi ha portato il nome del club biancoverde oltre i confini cittadini. Il premio, promosso da Mens Sana Basketball e SienaPost sarà assegnato ogni anno a personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella pallacanestro e contribuito a far crescere il prestigio della società. Il riconoscimento potrà andare ad atleti ed ex atleti che, dopo aver vestito la maglia della Mens Sana, hanno raggiunto importanti traguardi, allenatori capaci di trasmettere il valore della scuola mensanina e di portare avanti una tradizione vincente, dirigenti, organizzatori e figure di riferimento, protagonisti dietro le quinte della crescita del movimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Mens Sana premia Simone Pianigiani. Il coach è ’Ambassador in the world’