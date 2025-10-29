La memoria di Lorenzo Casini rivive sulla Panchina Bianca di Garda

Un momento di raccoglimento, preghiera e un forte messaggio di speranza e vicinanza alla comunità, in particolare ai giovani. È questo lo spirito che anima l'evento in ricordo di Lorenzo Casini, 22enne strappato alla vita agli inizi del 2019. L'appuntamento è fissato per domani, 30 ottobre, con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

