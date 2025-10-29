La maxi operazione a Rio de Janeiro è la guerra ai narcos che piace a Trump

Ilfoglio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per ora sono 64 le vittime del blitz a Rio de Janeiro, lanciato contro i narcos del Comando Vermelho delle favelas Complexo do Alemão e Penha, nella zona nord dell. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la maxi operazione a rio de janeiro 232 la guerra ai narcos che piace a trump

© Ilfoglio.it - La maxi operazione a Rio de Janeiro è la guerra ai narcos che piace a Trump

Altre letture consigliate

maxi operazione rio deRio de Janeiro, operazione anti narcos: almeno 120 morti, 80 arresti e il ruolo del Comando Vermelho - Nei libri di storia passerà come la giornata più violenta nella storia recente di Rio de Janeiro. Si legge su leggo.it

maxi operazione rio deMaxi-operazione anti narcos a Rio de Janeiro: 64 morti, droni bomba e caos in città - operazione anti narcos si è trasformata in una guerra tra le strade di Rio de Janeiro, in Brasile. Segnala tg.la7.it

maxi operazione rio deRio de Janeiro a ferro e fuoco: maxi operazione anti Narcos fa 64 morti. 81 arresti - 500 poliziotti armati hanno fatto irruzione nelle baraccopoli per un'operazione antidroga senza precedenti. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maxi Operazione Rio De