La mattanza di Rio de Janeiro | 132 persone uccise dalla polizia nelle favelas in un'operazione antidroga

A Rio de Janeiro oltre 130 morti nel raid di polizia più sanguinoso della storia della città. L’operazione contro il Comando Vermelho, con 32 blindati e 12 demolitori, ha portato a 93 armi e mezza tonnellata di droga sequestrate. L’ONU denuncia e chiede indagini indipendenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

