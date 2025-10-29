Il ministro: «Sono nelle condizioni migliori per sostenere la crescita, però il credito resta debole». Il numero uno dell’Abi, Patuelli: «Il 2026 per noi sarà complesso, i tassi scenderanno». Proteste di poliziotti e militari.. Il senatore forzista Damiani, prossimo alla nomina come relatore della legge di bilancio: «L’imposta sulle imprese ci farebbe incassare di più oggi, ma meno in futuro».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La manovra oggi sbarca in Senato. E Giorgetti bacchetta le banche