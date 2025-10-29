La manovra arriva in Senato | come può cambiare la tassa sugli affitti brevi con le modifiche in Aula

Fanpage.it | 29 ott 2025

Inizia la sessione di Bilancio al Senato. E si profilano cambiamenti sulle misure più discusse del testo, come la contestata norma sull'aumento della tassazione sugli affitti brevi. Forza Italia e Lega puntano a cancellarla, Fdi vorrebbe una mediazione: non più un incremento dell'aliquota sul primo immobile in affitto dal 21% al 26%, per chi utilizza le piattaforme come Airbnb, ma un aumento più contenuto, al 23%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

