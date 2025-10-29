La Mangialonga dei Seccatoi in Pratomagno

Arezzonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cooperativa di Comunità Pratomagno, insieme al Bosco Magico e a Vagamondo Trekking, con il patrocinio del Comune di Loro Ciuffenna, organizza una Mangialonga dei seccatoi: una due giorni di cammino, racconti, visite ed esperienze nel cuore del Pratomagno in calendario per il 22 e 23 novembre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

