La magia del Bosco di luce accende il Natale di Cattolica
Cattolica presenta gli eventi di Natale e Capodanno (budget di circa 120mila euro) e rilancia le ambizioni del proprio tessuto commerciale per il periodo invernale. Si annuncia una passeggiata magica lungo un sentiero di velluto rosso con abeti illuminati e voliere, sotto un cielo di luci tra un’elegante ‘Serra dei sogni’, ‘Chalet taste’, pista del ghiaccio in piazza Primo Maggio e tanta musica, concerti, eventi spettacolari e coinvolgenti. A partire dal 29 novembre fino al 6 gennaio, Cattolica si trasforma in un suggestivo ‘Bosco di luce’ per accendere le feste di Natale e Capodanno. E, tra le tante sorprese in cartellone, l’albero di Natale, quello che svetterà in piazza Nettuno, quest’anno sarà donato a Cattolica dagli amici delle ‘Magnifiche Valli Seriana e di Scalve’, nel segno della piena collaborazione e promozione mare monti, anche in chiave futura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
