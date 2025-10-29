La maggioranza rifiuta il confronto A Portogruaro non serve la tassa di soggiorno

Continua a far discutere l'idea dell'amministrazione di Portogruaro di introdurre (come una dozzina di altri comuni nella città metropolitana di Venezia) la tassa di soggiorno dal 2026. Stavolta sono i gruppi di opposizione (Uniamo Portogruaro, Per un'altra Portogruaro, Civiche per Sara Moretto). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

