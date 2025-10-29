"Bene l’ archiviazione, ma dall’altro lato non possiamo dimenticare che manca ancora la piena verità sui quattro tentati omicidi. Le vittime devono avere giustizia". Stefania Montebelli, madre di uno dei ragazzi di 18 anni accoltellati la notte di Capodanno a Verucchio da Muhammad Sitta, commenta la notizia dell’archiviazione del procedimento a carico del comandante della stazione dei carabinieri, Luciano Masini, che quella sera sparò 12 volte contro l’accoltellatore egiziano, uccidendolo. "Siamo contenti che la giustizia abbia fatto il suo corso – spiega Montebelli – e che siano state definitivamente archiviate tutte le imputazioni nei confronti del comandante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La madre di uno dei feriti: "Giustizia per i ragazzi, non solo per chi ha sparato"