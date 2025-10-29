La deludente prestazione della Maceratese nel derby dominato dall’ Ancona spinge la dirigenza a correre ai ripari attraverso il mercato. Nel mirino c’è sempre una prima punta e stavolta si aggiunge la necessità di un difensore centrale, cioè di due figure che rappresentano l’ossatura di qualsiasi squadra. Insomma, in estate sono stati commessi degli errori e adesso si cerca di aggiustare il tiro perché la squadra rimanga in serie D senza soffrire troppo. Per l’attacco si attende di conoscere la scelta di Jonathan Ciabuschi tra le diverse richieste, ma per il fatto che la decisione tardi ad arrivare è bene pensare ad alternative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Maceratese vuole correre ai ripari. Si cercano un attaccante e un difensore