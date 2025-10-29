La lunga battaglia legale dell' infermiera del carcere | 18 anni di causa per lo stipendio di un anno e le spese legali
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di un'infermiera, che chiedeva il risarcimento del danno per la disdetta anticipata del suo contratto di collaborazione con la casa di reclusione di Orvieto. I giudici hanno stabilito che la donna non aveva diritto alla retribuzione per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
