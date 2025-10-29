La lunga battaglia legale dell' infermiera del carcere | 18 anni di causa per lo stipendio di un anno e le spese legali

Perugiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di un'infermiera, che chiedeva il risarcimento del danno per la disdetta anticipata del suo contratto di collaborazione con la casa di reclusione di Orvieto. I giudici hanno stabilito che la donna non aveva diritto alla retribuzione per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Roma, dopo lunga battaglia legale oggi lo sfratto per i gestori dell’Antico Caffè Greco - Scatta oggi, ufficialmente, lo sfratto per i gestori dell’Antico Caffè Greco in via dei Condotti a Roma. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lunga Battaglia Legale Infermiera