La lezione che le università non sanno più dare

È successo ancora. In un’università italiana, un gruppo di studenti dei collettivi Autonomi propal ha impedito a un ebreo di parlare. È accaduto l’altro ieri, a Venezia, alla Ca’ Foscari. La vittima di questo ennesimo episodio di intolleranza è Emanuele Fiano, già deputato del Partito democratico e oggi presidente di Sinistra per Israele – Due Popoli, Due Stati. Un uomo di dialogo, da sempre sostenitore della coesistenza di Israele e Palestina. Proprio ciò che gli estremisti universitari rifiutano: per loro deve esistere un solo Stato, la Palestina, libera dal fiume al mare, cioè senza Israele. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

