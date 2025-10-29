La Lazio vola sulle ali | Zaccagni e Isaksen di nuovo al top e Sarri decolla

I due esterni contro la Juve si sono caricati tutto il peso del gioco offensivo con ottimi risultati. Domani a Pisa sono chiamati a fare il bis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Lazio vola sulle ali: Zaccagni e Isaksen di nuovo al top e Sarri decolla

News recenti che potrebbero piacerti

#Lazio, dopo la vittoria sulla #Juve Cardone vola basso: ecco cosa ha detto Vai su Facebook

La Regione Lazio vola negli Stati Uniti: focus sull’innovazione tecnologica https://ilfaroonline.it/2025/10/16/la-regione-lazio-vola-negli-stati-uniti-focus-sullinnovazione-tecnologica/620868/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

La Lazio vola sulle ali: Zaccagni e Isaksen di nuovo al top e Sarri decolla - I due esterni contro la Juve si sono caricati tutto il peso del gioco offensivo con ottimi risultati. Come scrive gazzetta.it

Lazio, Isaksen e Zaccagni trascinano Sarri: nasce la nuova formula offensiva biancoceleste - La Lazio è pronta al decollo e la prestazione contro la Juventus è la dimostrazione: non solo è stata effettuata solo difensiva, ma anche equilibrio in mezzo al campo grazie all’ingresso di Basic. Si legge su laziopress.it

Isaksen e Zaccagni di nuovo al top, fanno volare la Lazio: così Sarri decolla - Isaksen e Zaccagni contro la Juventus si sono caricati la Lazio sulle spalle, con il danese in grande spolvero dopo il lungo stop causato dalla mononucleosi. msn.com scrive