La Lazio vola sulle ali | Zaccagni e Isaksen di nuovo al top e Sarri decolla

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due esterni contro la Juve si sono caricati tutto il peso del gioco offensivo con ottimi risultati. Domani a Pisa sono chiamati a fare il bis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Lazio vola sulle ali: Zaccagni e Isaksen di nuovo al top e Sarri decolla

