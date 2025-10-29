La Juventus e Spalletti uniti dal disperato bisogno di redenzione

Claudio Savelli commenta su Libero la notizia, ancora non ufficiale, di Spalletti prossimo allenatore della Juventus.  “Due destini che si incro ciano nel punto più basso, uni ti da un bisogno disperato e  reciproco: la redenzione”. La redenzione della Juve. “Un matri monio di interesse, oltre che  interessante. Da un lato, un  tecnico che ha una voglia mat ta di rimettere a posto la“ferit a” del fallimento azzurro,  dall’altro una Juve che, dopo  gli esperimenti falliti con Thia go Motta e Tudor, si dovrebbe  affidare finalmente a un top  coach, quasi ammettendo  che persino l’ultimo criticatis simo Allegri aveva tenuto la  barra dritta meglio dei suoi  successori”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

