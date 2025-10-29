La Juventus e Spalletti uniti dal disperato bisogno di redenzione

Claudio Savelli commenta su Libero la notizia, ancora non ufficiale, di Spalletti prossimo allenatore della Juventus. “Due destini che si incro ciano nel punto più basso, uni ti da un bisogno disperato e reciproco: la redenzione”. La redenzione della Juve. “Un matri monio di interesse, oltre che interessante. Da un lato, un tecnico che ha una voglia mat ta di rimettere a posto la“ferit a” del fallimento azzurro, dall’altro una Juve che, dopo gli esperimenti falliti con Thia go Motta e Tudor, si dovrebbe affidare finalmente a un top coach, quasi ammettendo che persino l’ultimo criticatis simo Allegri aveva tenuto la barra dritta meglio dei suoi successori”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Juventus e Spalletti uniti dal disperato bisogno di redenzione

