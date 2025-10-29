La Juve travolge l’Udinese 3-1 e adesso aspetta Spalletti
La Juventus risponde sul campo al momento di transizione in panchina con una vittoria netta e importante in campionato. I bianconeri si sono imposti per 3-1 contro l’Udinese, un successo fondamentale per rilanciare le ambizioni del club e dare un segnale di compattezza in attesa del nuovo assetto tecnico. I protagonisti del successo e i gol decisivi. Il risultato è stato costruito grazie alle reti di Dusan Vlahovic, che ha aperto le marcature dal dischetto, di Federico Gatti e di un ispirato Kenan Yildiz, anche lui a segno su calcio di rigore. La partita ha visto i giocatori rispondere con determinazione alle istanze della società, offrendo una prestazione che, sebbene guidata in panchina da Brambilla come tecnico ad interim, ha mostrato il desiderio della squadra di tornare alla vittoria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
