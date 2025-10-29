La Juve torna a vincere dopo 46 giorni e ora attende l'annuncio di Spalletti | Udinese battuta 3-1
La Juventus ritrova la vittoria dopo una serie di 8 partite senza successi e l'esonero di Tudor: Udinese battuta 3-1 grazie ai gol di Vlahovic, Gatti e Yildiz. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Juve, Spalletti rompe il silenzio: "Sono pronto a tornare. Tudor lascia una squadra allenata" Vai su Facebook
#Spalletti, questione di... inventario: la risposta sul futuro alla #Juve torna attuale - X Vai su X
Juventus-Udinese 3-1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare - 1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare ... Da sport.sky.it
La Juve torna a vincere dopo 46 giorni e ora attende l’annuncio di Spalletti: Udinese battuta 3-1 - La Juventus ritrova la vittoria dopo una serie di 8 partite senza successi e l'esonero di Tudor: Udinese battuta 3- Si legge su fanpage.it
La Juve torna alla vittoria e aspetta il mister - Udinese: vittoria importante allo Stadium in attesa del nuovo allenatore La Juventus torna a vincere allo Stadium contro l’Udinese, in una partita ... Come scrive tuttojuve.com