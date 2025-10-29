La Juve è nel caos decisione fuori tempo | Non me l’aspettavo | ESCLUSIVO

Le ultime sulla panchina bianconera nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO Focus sulla Juve nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Ospite Mirko Di Natale, giornalista che segue da vicino le vicende del club di Exor. Come noto, la situazione in casa bianconera è molto caotica: “ Sono rimasto stupito dalla tempistica dell’esonero di Tudor – ha detto Di Natale – Non mi aspettavo qualcosa del genere con l’ Udinese e la Champions League che sta per tornare. Diciamo che comunque era un rapporto iniziato male”. La Juve è nel caos, decisione fuori tempo: “Non me l’aspettavo” (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

