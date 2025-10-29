La Juve è nel caos decisione fuori tempo | Non me l’aspettavo | ESCLUSIVO
Le ultime sulla panchina bianconera nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO Focus sulla Juve nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Ospite Mirko Di Natale, giornalista che segue da vicino le vicende del club di Exor. Come noto, la situazione in casa bianconera è molto caotica: “ Sono rimasto stupito dalla tempistica dell’esonero di Tudor – ha detto Di Natale – Non mi aspettavo qualcosa del genere con l’ Udinese e la Champions League che sta per tornare. Diciamo che comunque era un rapporto iniziato male”. La Juve è nel caos, decisione fuori tempo: “Non me l’aspettavo” (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Crisi #Juventus, #IgorTudor esonerato ma è #caos per il nuovo #allenatore - #sportpress24 - facebook.com Vai su Facebook
Caso #Osimhen, Cds: "Differenza con la Juve. Non ci sarà nuovo processo sportivo, il motivo" - X Vai su X
Juventus, fine dell’era Tudor: caos tattico, scuse e la decisione di Elkann. Ora serve una svolta - Juventus, fine dell’era Tudor: caos tattico, scuse e la decisione di Elkann. Segnala tuttojuve.com
Lazio-Juve, doppio caos arbitrale: “È una pagliacciata” - Partita segnata da alcune decisioni arbitrali contestate, la direzione di gara di Colombo non ha convinto. Lo riporta calciomercato.it
Caos Real, Juve penalizzata dall’arbitro: “Era da espulsione” - Juventus: c'è una decisione dell'arbitro che fa discutere dopo il match di Champions ... Secondo juvelive.it