La Juve batte l' Udinese 3-1 e ritrova la vittoria
I rigori di Vlahovic e Yildiz intervallati dal gol di Gatti rendono inutile il pari di Zaniolo TORINO - Dopo un'attesa durata otto partite - ultimo successo il 13 settembre contro l'Inter - la Juventus è tornata alla vittoria. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra affidata momentaneamente a Bram. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
