La Juve batte l' Udinese 3-1 e ritrova la vittoria

Ilgiornaleditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rigori di Vlahovic e Yildiz intervallati dal gol di Gatti rendono inutile il pari di Zaniolo TORINO - Dopo un'attesa durata otto partite - ultimo successo il 13 settembre contro l'Inter - la Juventus è tornata alla vittoria. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra affidata momentaneamente a Bram. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la juve batte l udinese 3 1 e ritrova la vittoria

© Ilgiornaleditalia.it - La Juve batte l'Udinese 3-1 e ritrova la vittoria

Approfondisci con queste news

juve batte udinese 3Le pagelle di Juventus-Udinese: Vlahovic Superman (7), Gatti da appisolato a bomber (6,5), Brambilla vincente anche se di passaggio (7) - Il tecnico bianconero per una notte piazza la gente giusta al posto giusto e recupera perfino Kostic che qualche tifoso aveva cercato su «Chi l'ha visto» ... corriere.it scrive

juve batte udinese 3La Juventus con rabbia e spirito di sacrificio batte l'Udinese: 3-1 il risultato finale - La Juventus si risolleva contro l' Udinese con i gol di Vlahovic, Gatti e Yildiz: 3- Da 90min.com

juve batte udinese 3Juventus-Udinese 3-1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare - 1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare ... Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Batte Udinese 3