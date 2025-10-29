la jesina cini prima conquista il titolo del doppio femminile con storari e nel misto con covali

Maddalena Cini non conosce mezze misure ai Campionati Regionali di padel. La jesina, fresca reduce dall’argento conquistato ai Campionati Italiani di seconda fascia ad Arezzo (6-3, 7-5 in finale contro TrassinelliGarsia in coppia con Laura Battistini), è tornata sui campi di casa con la fame di chi non si accontenta mai. E Osimo, dove si sono svolti i campionati marchigiani, le ha dato ragione. Nel doppio femminile Open, in coppia con Silvia Storari, Cini ha demolito ogni resistenza. Laura Fiori e Roberta Picchio, avversarie in finale, hanno potuto solo assistere a una lezione di padel: 6-0, 6-0. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

