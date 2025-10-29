La guerra di logoramento è finita | l’Ucraina arretra mentre la Russia consolida una vittoria inevitabile sarà Mosca a dettare i termini di pace

Ilgiornaleditalia.it

La realtà è che la Russia sta vincendo, lentamente ma inesorabilmente. Non per conquista totale, ma per saturazione strategica: l’Ucraina si svuota, l’Occidente si divide, l’Europa si impoverisce. Ogni giorno che passa, Mosca consolida la propria posizione Il mito della “ritirata strategica”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

