La Guardia di Finanza mi ha multato di 600 euro per aver acquistato un toppa dell’Adidas contraffatta da 8 euro | lo sfogo di un utente su Reddit

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi compra online ha il dovere, secondo la legge italiana, di avere consapevolezza di ciò che acquista. La merce contraffatta non è un problema solo per chi vende, ma anche per chi la compra. Il rischio di acquistare prodotti distribuiti illegalmente è quello di imbattersi in multe salatissime, come è successo ad un utente di Reddit che ha dichiarato sul social arancione di aver ricevuto una multa di 600 euro per una toppa dellAdidas taroccata. “Qualche giorno fa trovo un biglietto nella casella della posta da parte della guardia di finanza con scritto “ Invito a Comparire in caserma “. All’inizio pensavo fosse uno scherzo – scrive @Alternative-Bed-3924 – ma poi ho chiamato direttamente e mi confermano che devo recarmi in caserma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

