La grande festa a tempo di musica Emozioni on stage
di Paolo Ceragioli Lucca Comics & Games 2025 presenta una line up degna dei maggiori festival musicali, con alcuni artisti tra i più amati dal pubblico italiano. E oggi torna a Lucca, per il terzo anno consecutivo Max Pezzali, che presenterà in anteprima il quinto comic book, realizzato insieme a Roberto Recchioni, in un incontro nell’Auditorium San Francesco. Max sarà ospite nel nuovo spazio di Warner Music in piazza San Francesco personalizzato con moltissimi prodotti dedicati a lui e agli 883. Intanto stasera la grande festa, a ingresso gratuito e aperta a tutti, saluta l’arrivo della nuova edizione di Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
La Corsa dei Santi 2025 porta a Roma una grande festa di sport, fede e solidarietà nel giorno di Ognissanti. La 17ª edizione introduce due importanti novità del Giubileo: il Giro delle Quattro Basiliche, un percorso di 19,5 km nei luoghi simbolo della cristianità, Vai su Facebook
La grande festa a tempo di musica. Emozioni on stage - di Paolo Ceragioli Lucca Comics & Games 2025 presenta una line up degna dei maggiori festival musicali, con alcuni artisti ... Secondo lanazione.it
La grande festa di Olly all'Ippodromo Snai S.Siro di Milano - È iniziata ieri sera 'La Grande Festa' di Olly all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, con due sold out. Si legge su ansa.it
La grande festa in musica di Sal Da Vinci a Napoli - Napoli festeggia la carriera di Sal Da Vinci, che approda per la prima volta sabato 6 settembre sul palco di Piazza Plebiscito in una serata piena di ospiti e di emozioni, prossimamente in onda in ... Si legge su ansa.it