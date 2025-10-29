la grande festa a tempo di musica emozioni on stage

di Paolo Ceragioli Lucca Comics & Games 2025 presenta una line up degna dei maggiori festival musicali, con alcuni artisti tra i più amati dal pubblico italiano. E oggi torna a Lucca, per il terzo anno consecutivo Max Pezzali, che presenterà in anteprima il quinto comic book, realizzato insieme a Roberto Recchioni, in un incontro nell’Auditorium San Francesco. Max sarà ospite nel nuovo spazio di Warner Music in piazza San Francesco personalizzato con moltissimi prodotti dedicati a lui e agli 883. Intanto stasera la grande festa, a ingresso gratuito e aperta a tutti, saluta l’arrivo della nuova edizione di Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Lanazione.it

