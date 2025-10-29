La Giustizia civile in Lombardia Fascicoli smaltiti Monza è terza

Il tribunale di Monza terzo in Lombardia per il calo delle cause civili pendenti. Il dato emerge da un’analisi dell’associazione italiana Avvocati d’impresa, secondo cui il problema dei fascicoli che non si riescono a smaltire, nonostante il calo generalizzato in alcuni tribunali, resta un carico pesante in molti distretti giudiziari. Per quanto riguarda i tribunali lombardi che fanno capo alla Corte di Appello di Milano, quello di Monza si piazza al terzo posto, con le cause pendenti che sono diminuite del 13,9%: da 9.901 nel 2021 a 8.522 a fine 2024. Il più virtuoso risulta quello di Lodi che scende da 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Giustizia civile in Lombardia. Fascicoli smaltiti, Monza è terza

