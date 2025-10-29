La giornata Nei due anticipi ampie vittorie di Verona e Effe

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025

L’8ª giornata di A2 è iniziata ieri con due sfide decisamente croccanti: lo scontro al vertice tra Tezenis Verona e Valtur Brindisi è stato vinto dalla squadra di casa 85-71, grazie alla bella prova di Baldi Rossi autore di 24 punti; nell’altro anticipo, la Fortitudo Bologna ha battuto 85-60 la Reale Mutua Torino sulle tavole amiche del PalaDozza. Tra i match in programma quest’oggi, fari puntati sulla Vitifrigo Arena dove Pesaro ospita Pistoia per cercare di mantenere la vetta, ma non sarà facile contro i toscani che cercano l’aggancio. Promette scintille anche la sfida della dorsale adriatica tra Rimini e una Roseto combattiva, che salirà al Flaminio senza niente da perdere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

