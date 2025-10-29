La Germania si riarma e l’Europa cambia pelle | l’Italia tra ambizione e ritardo

Roma, 29 ott – Dopo decenni di letargo strategico, l’Europa si trasforma. La Germania ha avviato il più grande programma di riarmo dalla fine della guerra fredda: 377 miliardi di euro destinati alla modernizzazione della Bundeswehr e alla creazione di un sistema integrato tra difesa, protezione civile e formazione civica. Il cancelliere Friedrich Merz parla di una Germania “ spina dorsale della sicurezza europea ”, ma in realtà si tratta di qualcosa di più profondo: il ritorno della potenza tedesca come motore della costruzione di un’Europa strategicamente autonoma. La Germania come volano industriale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

