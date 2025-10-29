“La gente penserà che sono io.”: Peter Dinklage spiega chi interpreta davvero Toxie sullo schermo nel reboot di The Toxic Avenger ScreenRant ha avuto l’opportunità di intervistare alcune delle figure chiave coinvolte nel prossimo reboot di The Toxic Avenger, tra cui le star Peter Dinklage ed Elijah Wood. Sebbene The Toxic Avenger ( la recensione ) sembri fedele al film originale, Peter Dinklage ha confermato che c’è stata una cosa che non è riuscito a fare con la sua interpretazione del personaggio. Parlando con ScreenRant, a Peter Dinklage è stato chiesto del processo di riprese di The Toxic Avenger, compreso il processo di doppiaggio della performance di un altro attore nel costume di Toxic Avenger. 🔗 Leggi su Cinefilos.it