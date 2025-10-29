La fortuna non è dalla nostra parte ora punti a Recanati

"Sembra che la palla non voglia proprio entrare". Lo esclama al telefono Riccardo Palestini che domenica si è visto respingere nel primo tempo dal palo un calcio di punizione. Forse sarebbe cambiato poco per il risultato finale, visto che la corazzata Ostiamare, capolista del girone F di D, era, dopo appena una ventina di minuti, avanti già di due gol. Non è però neanche un Castelfidardo fortunato. "Avevo colpito anche un altro palo in precedenza, contro l’Atletico Ascoli. Prima o poi la fortuna girerà anche a nostro favore" sussurra Palestini, centrocampista, classe 1999, ex Monturano Campiglione, che ha sfiorato tre giorni fa davvero un gran gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

