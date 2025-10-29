Alla fine quello che scenderà in campo questa sera sarà un mix tra quanti hanno "tirato la carretta" nell’ultimo periodo e alcune forze fresche che hanno fin qui accumulato meno minuti. Lo ha deciso Pioli al termine di una rifinitura che è stata più tirata che mai: un allenamento duro, dove ogni giocatore ha dato prova di volersi giocare le proprie chance in vista di una gara - quella odierna contro l’ Inter - che mette in palio punti pesantissimi. Certo qualche cambio, rispetto all’undici che ha iniziato la sfida con il Bologna ci sarà. E riguarderà in particolare la difesa e il centrocampo dove, potrebbero esserci fino a tre volti nuovi rispetto alla formazione dell’ultimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La formazione del Meazza. Cambi dietro e nel mezzo. Sohm–Ndour, tocca a voi