La Fiorentina crolla a San Siro | l' Inter dilaga 3-0 è la peggior partenza nella storia viola

Firenzetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina crolla a San Siro e scrive una nuova pagina negativa della sua storia. Con la sconfitta per 3-0 contro l'Inter patita questa sera, i viola hanno certificato la peggior partenza in campionato nella loro storia. Mai la Fiorentina aveva fatto così male come quest'anno. Un incubo che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

fiorentina crolla san siroLa Fiorentina crolla a San Siro, tra poco la conferenza stampa di Stefano Pioli - La Viola regge per poco più di un'ora e poi cade 3- Secondo tuttomercatoweb.com

fiorentina crolla san siroFiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli - Al termine della partita i sostenitori della squadra viola presenti al seguito. Da tuttomercatoweb.com

fiorentina crolla san siroInter-Fiorentina 3-0, notte fonda a San Siro - La squadra di Pioli gioca un primo tempo ordinato in difesa, ma la ripresa è un'altra storia. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Crolla San Siro