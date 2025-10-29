La Fiorentina crolla a San Siro | l' Inter dilaga 3-0 è la peggior partenza nella storia viola
La Fiorentina crolla a San Siro e scrive una nuova pagina negativa della sua storia. Con la sconfitta per 3-0 contro l'Inter patita questa sera, i viola hanno certificato la peggior partenza in campionato nella loro storia. Mai la Fiorentina aveva fatto così male come quest'anno. Un incubo che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CLASSIFICA SERIE A A CONFRONTO! Dopo 8 giornate, il Milan è a +3 punti rispetto alla stagione scorsa: un bel segnale. ROMA SPRINT! I giallorossi segnano il miglioramento record a +8, mentre la Fiorentina crolla a -9. #SerieA #Milan #Napoli #Roma Vai su Facebook
#Canovi: "La #Fiorentina è in crollo dalla morte di #Barone. C'è una grossa scollatura tra società e tifoseria" - X Vai su X
La Fiorentina crolla a San Siro, tra poco la conferenza stampa di Stefano Pioli - La Viola regge per poco più di un'ora e poi cade 3- Secondo tuttomercatoweb.com
Fiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli - Al termine della partita i sostenitori della squadra viola presenti al seguito. Da tuttomercatoweb.com
Inter-Fiorentina 3-0, notte fonda a San Siro - La squadra di Pioli gioca un primo tempo ordinato in difesa, ma la ripresa è un'altra storia. Come scrive lanazione.it