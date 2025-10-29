La filiale compie 65 anni e il titolare del primo libretto di risparmio si presenta alla festa

Libretto di risparmio numero 1 emesso dalla Filiale di Fiorenzuola Centro della Banca di Piacenza il 3 ottobre del 1960, giorno dell’apertura: intestatario Giuseppe Torre. Una copia originale di questo libretto è stata conservata e messa in quadro e in occasione dei festeggiamenti per il 65°. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

