La filiale compie 65 anni e il titolare del primo libretto di risparmio si presenta alla festa

Ilpiacenza.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Libretto di risparmio numero 1 emesso dalla Filiale di Fiorenzuola Centro della Banca di Piacenza il 3 ottobre del 1960, giorno dell’apertura: intestatario Giuseppe Torre. Una copia originale di questo libretto è stata conservata e messa in quadro e in occasione dei festeggiamenti per il 65°. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

