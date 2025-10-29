La figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser già utilizzata per una pubblicità | a 15 giorni è già un adv

Appena quindici giorni di vita e già protagonista di uno spot: la piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è comparsa in un video pubblicitario pubblicato dallo stesso papà sui social. La clip ha immediatamente scatenato curiosità e reazioni contrastanti: da una parte la tenerezza delle immagini, dall’altra il dibattito sull’opportunità di mostrare una neonata in un contenuto sponsorizzato. La figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e il suo esordio nel mondo degli adv. Il 28 ottobre Ignazio Moser ha condiviso su Instagram un filmato in collaborazione con il brand L’OR Espresso. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser già utilizzata per una pubblicità: a 15 giorni è già un adv

